Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Đông (Bí danh Vũ Phong), sinh năm 1941, tại xã Tân Trạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nay là xã Phúc Túc, tỉnh Vĩnh Long), nguyên Cán bộ Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 5 giờ, ngày 19-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Chung cư Ruby Garden số 2A Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn, TPHCM.

Lễ viếng lúc: 15 giờ, ngày 19-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 21-2-2026

Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.