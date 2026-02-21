Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Tạ Thị Kim Tiếp, sinh năm 1940, tại xã Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), nguyên Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp, TPHCM, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 0 giờ, ngày 20-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 546 Quang Trung (chùa Huỳnh Kim), phường Thông Tây, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 17 giờ, ngày 20-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 11 giờ, ngày 22-2-2026

Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.