Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Đông, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Thị Mỵ, sinh năm 1945, tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 5, TPHCM, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 19 giờ 12 phút, ngày 19-2-2026.

Linh cữu quàn tại: Số 01 đường 3419, khu dân cư Ứng Thành, phường Bình Đông, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 9 giờ, ngày 20-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 07 giờ 20 phút, ngày 23-2-2026

Hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước, xã Hưng Long, TPHCM.