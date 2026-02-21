Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Bùi Hữu Lợi, sinh năm 1958, tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng), nguyên chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tỉnh An Giang.

Khen thưởng: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 22 giờ, ngày 19-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 12 Đường D3A, khu phố 58, phường Phước Long, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 15 giờ, ngày 20-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 5 giờ, ngày 22-2-2026

An táng tại Nghĩa Trang SaLa Garden - Long Thành, xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai.