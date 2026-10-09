Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà CAO NGUYỄN PHƯƠNG TRANG

Sinh năm: 1952 tại Vĩnh Long

Từ trần lúc 22 giờ 27 phút ngày 8-10-2026 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 75 tuổi.

Tang lễ tổ chức tại: 165 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Lễ nhập quan: 9 giờ 30, ngày 9-10-2026 (nhằm ngày 29 tháng 8 năm Bính Ngọ).

Lễ động quan: 9 giờ, ngày 12-10-2026 (nhằm ngày 3 tháng 9 năm Bính Ngọ).

Linh cữu được hỏa táng tại Đài hỏa táng Long Hương, phường Long Hương, TPHCM.