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Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

CAO NGUYỄN PHƯƠNG TRANG

Sinh năm: 1952 tại Vĩnh Long

Từ trần lúc 22 giờ 27 phút ngày 8-10-2026 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 75 tuổi.

Tang lễ tổ chức tại: 165 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Lễ nhập quan: 9 giờ 30, ngày 9-10-2026 (nhằm ngày 29 tháng 8 năm Bính Ngọ).

Lễ động quan: 9 giờ, ngày 12-10-2026 (nhằm ngày 3 tháng 9 năm Bính Ngọ).

Linh cữu được hỏa táng tại Đài hỏa táng Long Hương, phường Long Hương, TPHCM.

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Được tin bà Cao Nguyễn Phương Trang, nhạc mẫu đồng chí Đoàn Kim Quyên, Biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể CB-CNV-PV Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành chia buồn cùng đồng chí Đoàn Kim Quyên và gia đình.

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