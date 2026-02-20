Xã hội

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đào Huy Xứng, sinh năm 1947, tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa), nguyên nhân viên Khách Sạn Hải Vân thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 13 giờ 10 phút, ngày 19-2-2026.

Linh cữu quàn tại: Số 26/12 Phạm Văn Đồng (Chùa Bảo Long), phường Hạnh Thông, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 19 giờ, ngày 20-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 05 giờ 30 phút, ngày 22-2-2026

Hỏa táng tại Nghĩa trang Phước Lạc Viên, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.

