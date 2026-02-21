Xã hội

Tin buồn

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Võ Thanh Hùng (Quách Hà), sinh năm 1934, tại xã Khánh Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là Xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Công ty Vật tư quận Phú Nhuận, TPHCM, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng ba; ; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 12 giờ 55 phút, ngày 20-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam - số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 8 giờ, ngày 24-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 25-2-2026

Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

