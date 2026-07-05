Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển qua đời

Chiều 4-7, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (ảnh) - nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác 2 hòm đạn nặng 98kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng - vừa qua đời vào sáng cùng ngày tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 14 giờ ngày 5-7, sau đó an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.

Đầu năm 1965, khi Không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, quân và dân Thanh Hóa đã dành hết sức người sức của bảo vệ cây cầu chiến lược. Ngày 4-4-1965, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển (sinh năm 1946) cùng đồng đội được lệnh khẩn trương vận chuyển đạn từ các xe chở đạn xuống tàu Hải quân, nhằm nhanh chóng giải phóng đoàn xe, tránh sự phát hiện và bắn phá của địch.

Cô gái Ngô Thị Tuyển khi đó nặng 42kg, cao chưa đầy 1,50m, đã không ngần ngại ghé vai vác 2 hòm đạn pháo 37mm dính chặt vào nhau, nặng 98kg bước đi dứt khoát vượt qua triền đê xuống khu vực tập kết. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nhưng khí thế mạnh mẽ đã thôi thúc đồng đội cùng cố gắng vận chuyển hết số lượng đạn để giải phóng kịp thời cho đoàn xe trong thời gian nhanh nhất.

Ngày 1-1-1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa 21 tuổi.

TTXVN