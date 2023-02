Tin nóng 20H (24-2): Nguyên nhân hàng không Việt Nam lùi thời hạn bay đến Trung Quốc, án mạng tại Long An

Tin nóng 20H của SGGPO ngày 24-2 có các thông tin: Thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại chôn dưới bãi rác ở biên giới Long An; Công an Bình Dương nói gì về việc mất xe máy trình báo công an nhưng không được thụ lý?; Chủ công trình xây dựng không phép ở Bạc Liêu ngang nhiên nhốt hai cán bộ đến kiểm tra;...