Tin nóng: 4 tiếp viên hàng không vừa được trả tự do sẽ bị xử lý theo kỷ luật lao động đặc thù; Vụ cô chủ nhiệm cắt tóc nữ sinh ngay trên bục giảng: Cả 2 bên đều nhận lỗi

Tin nóng buổi tối của SGGPO ngày 23-3 có các thông tin: 4 tiếp viên hàng không vừa được trả tự do sẽ bị xử lý theo kỷ luật lao động đặc thù; Vụ cô chủ nhiệm cắt tóc nữ sinh ngay trên bục giảng: Cả 2 bên đều nhận lỗi; Vụ 126 người cùng thôn ở Hà Tĩnh đồng loạt viêm da: Do bọ chét; Công an TP Hà Nội bắt cựu Tổng Giám đốc Công ty Coma 18...