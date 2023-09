Tin nóng: Quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với một Thượng úy

Bản tin nóng trưa 27-9 có các thông tin đáng chú ý: Quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; Vụ nghi can trộm chó tử vong sau khi làm việc với công an: Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với một Thượng úy; Bắt kẻ đột nhập trường học trộm gần 100 chip, thanh ram máy vi tính…