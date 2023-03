Tin tố giác tội phạm đã được giải quyết

Liên quan đến đơn kiến nghị của bà Trần Thị Thúy Hằng (ngụ 324/1/6 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị xem xét lại việc giải quyết tố giác vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ đơn của vợ chồng bà tố giác bà Phạm Thị Anh Nga (trú tại 1151/29/5A đường 30-4, phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Báo SGGP chuyển đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trước đó, đã tiếp nhận đơn tố giác trên đề ngày 10-5-2021 của bà Trần Thị Thúy Hằng và ông Phạm Văn Định cùng tố giác bà Phạm Thị Anh Nga và đã được thụ lý, giải quyết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông báo số 929/TB-CSHH ngày 3-12-2021 trả lời kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, việc vay mượn, trả lãi giữa các bên là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu của tội phạm, đề nghị liên hệ tòa án để giải quyết tranh chấp. Sau khi nhận thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ông Định và bà Hằng không có khiếu nại.

Đến ngày 8-3-2022, vợ chồng ông Phạm Văn Định có đơn khiếu nại thông báo số 929/TB-CSHH ngày 3-12-2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và tiếp tục tố giác tội phạm lần 2 đối với bà Phạm Thị Anh Nga, vì cho rằng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xem xét đơn, thấy nội dung tố giác lần 2 không có tình tiết mới, nội dung khiếu nại thông báo số 929/TB-CSHH ngày 3-12-2021 đã hết thời gian khiếu nại. Ngày 23-3-2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có thông báo số 390/TB-VPCQCSĐT trả lời cho ông Định.

Do vậy, nội dung đơn của bà Trần Thị Thúy Hằng gửi Báo SGGP trùng với nội dung đơn tố giác ngày 10-5-2021 và đơn tố giác lần 2 ngày 8-3-2022 của bà Trần Thị Thúy Hằng và ông Phạm Văn Định đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, giải quyết.