TKV dự kiến lãi 4.000 tỷ đồng

Không chỉ sản xuất than mà Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) còn sản xuất điện. Dự kiến trong 10 tháng năm 2023, đơn vị này có lãi khoảng 4.000 tỷ đồng từ các hoạt động.

Ngày 1-11, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có báo cáo kết quả tháng 10. Theo báo cáo, đơn vị này đã sản xuất 2,86 triệu tấn than nguyên khai, nhập khẩu 660.000 tấn; tiêu thụ 3,95 triệu tấn than; đồng thời cũng xuất, bán 890 triệu kWh điện.

Lũy kế 10 tháng, TKV đã sản xuất 31,5 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ được 40,24 triệu tấn (trong đó than tiêu thụ cho các hộ sản xuất điện đạt 33,11 triệu tấn). Tổng lượng điện mà TKV sản xuất được là 7,58 tỷ kWh.

Nhờ vậy, tổng doanh thu của TKV trong 10 tháng ước đạt 138.620 tỷ đồng, nộp vào ngân sách nhà nước 22.500 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm và tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 10 tháng của TKV dự kiến đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.