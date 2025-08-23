Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 23-8, Phòng CSGT (Công an TPHCM) tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho 734 thí sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM). Đây là kỳ sát hạch đầu tiên được tổ chức ngay tại đặc khu Côn Đảo. Trước đây, khi người dân có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì phải vào đất liền.

Hội đồng sát hạch gồm 6 thành viên do Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT (Công an TPHCM) Chủ tịch Hội đồng, cùng 5 sát hạch viên trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, đánh giá.

Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết

Công tác tổ chức sát hạch được triển khai chặt chẽ gồm: kiểm tra hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất sân sát hạch tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo, TPHCM); đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống phòng thi lý thuyết, bãi tập, khu vực phục vụ thí sinh, đáp ứng đầy đủ đúng quy định.

Việc tổ chức kỳ thi tại chỗ giúp người dân đặc khu Côn Đảo thuận tiện trong học tập, dự thi và được cấp giấy phép lái xe ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian di chuyển vào đất liền.

Thí sinh sát hạch sa hình

Phòng CSGT khẳng định, toàn bộ kỳ thi được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

VĂN ANH