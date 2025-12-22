Ngày đầu thông xe tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang: Ít phương tiện lưu thông

Ngày 22-12, đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, thuộc tuyến đường cao tốc trục dọc ĐBSCL (Cần Thơ - Cà Mau) được đưa vào khai thác.

Đường cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang chính thức đưa vào khai thác hôm nay 22-12

Ghi nhận vào sáng cùng ngày tại nút giao IC2 (phường Cái Răng và IC5 tại xã Vị Thủy, TP Cần Thơ), lực lượng chức năng đã mở rào cho ô tô lưu thông vào đường cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang.

Các điểm ra vào cao tốc có người hướng dẫn phương tiện lưu thông. cảnh sát giao thông đi ô tô tuần tra, kiểm soát dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Các phương tiện vào cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Trong ngày đầu lưu thông, ghi nhận tại điểm đầu (IC2) và điểm cuối (IC5) đoạn cao tốc cho thấy, lượng phương tiện ra vào thưa thớt, các xe di chuyển thông thoáng. Dọc theo tuyến, đơn vị thi công tranh thủ hoàn tất một số phần việc phụ còn lại.

Anh Long (tài xế 43 tuổi) cho biết, do lần đầu di chuyển trên cao tốc này nên rất hào hứng. Anh nói: "Đường khá đẹp, thông thoáng so với việc chen chúc trên quốc lộ 1. Mỗi tuần, tôi chạy xe tải 10 tấn chở thức ăn chăn nuôi từ TPHCM về Cà Mau, nhờ đường cao tốc này mà tôi rút ngắn được khoảng 1,5 giờ so với trước, cũng tiết kiệm được kha khá chi phí nhiên liệu".

Người hướng dẫn ngăn xe máy vào đường cao tốc

Theo các tài xế, việc lưu lượng xe vào đường cao tốc còn thưa thớt là do các tuyến kết nối chưa hoàn thành.

Cụ thể như tuyến nối hơn 7km từ nút giao giữa quốc lộ 1 với quốc lộ 61C đến nút giao IC2 chưa thông, nút giao IC3 với quốc lộ 1 và nút giao IC4 với quốc lộ 61 chưa hoàn thành.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang khá thưa vắng phương tiện trong ngày đầu khai thác

Để vào điểm đầu cao tốc, các phương tiện phải di chuyển trên quốc lộ 91B đến vòng xoay Cái Cui, sau đó di chuyển vào đường nối khoảng 2km.

Tại điểm cuối, xe di chuyển từ quốc lộ 61 vào cao tốc tại IC5.

Việc này buộc các phương tiện phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian hơn để vào đường cao tốc.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 110km, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Toàn tuyến được chia thành 2 dự án thành phần: Cần Thơ – Hậu Giang dài 36,7km (hơn 9.700 tỷ đồng) và Hậu Giang – Cà Mau dài 72,8km (gần 17.500 tỷ đồng). Đoạn tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang chính thức đưa vào khai thác ngày 22-12. Đoạn Hậu Giang – Cà Mau dự kiến đưa vào khai thác ngày 31-12. Cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, rộng nền 17m, tốc độ tối đa trên tuyến chính là 80km/giờ, tối thiểu 60km/giờ.

