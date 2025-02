Tối ưu kết hợp con người và công nghệ, Vietjet nhận cùng lúc ba giải thưởng nhân sự quốc tế

Hãng hàng không Vietjet vừa được vinh danh với ba giải thưởng nhân sự quốc tế, bao gồm “Nơi làm việc đáng mơ ước” (Dream company to work for), “Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất” (Best corporate social responsibility practices) và “Thương hiệu nhà tuyển dụng xuất sắc toàn cầu” (Global best employer brand). Các giải thưởng được công bố tại Đại hội Phát triển Nguồn nhân lực Thế giới (World HRD Congress) lần thứ 33 diễn ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ.