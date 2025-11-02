Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ ở Huế

Sáng 2-10, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà động viên người dân đang chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt lịch sử gây ra ở xã Quảng Điền, TP Huế.

Quảng Điền là một trong những địa phương bị ngập sâu nhất TP Huế trong những ngày qua do đặc điểm địa hình nơi đây thấp trũng, nằm cuối nguồn sông Hương, sông Bồ và bên “túi nước” khổng lồ phá Tam Giang.

Tại các nơi đến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết và ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân địa phương. Đồng thời, ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn và tặng quà động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao số tiền 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo hỗ trợ TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ lụt lịch sử gây ra trong những ngày qua.

