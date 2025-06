Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông sẽ tạo thành một thực thể lớn mạnh hơn

Sáng 9-6, tại TP Đà Lạt, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Tỉnh ủy Bình Thuận và Tỉnh ủy Đắk Nông báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW và các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông cụ thể hóa các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; triển khai lấy ý kiến cử tri đảm bảo theo quy định, đã trình Chính phủ, Bộ Nội vụ hồ sơ “Đề án sắp xếp các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông” và hồ sơ “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng” theo đúng tiến độ của Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến nay đã hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới). 13/13 sở, ngành thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và 13 cơ quan, đơn vị khối Đảng, HĐND tỉnh và đoàn thể cấp tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng Đề án sáp nhập. Thống nhất phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng mới, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thay mặt lãnh đạo ba tỉnh kiến nghị, đề xuất Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách để nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc huyết mạch qua địa bàn và quy hoạch, đầu tư cao tốc kết nối các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; các tuyến cao tốc kết nối tỉnh Lâm Đồng (mới) với các địa phương. Đề xuất sớm đầu tư nâng cấp cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 4D thành chuẩn 4E để phục vụ du lịch, xuất khẩu nông sản công nghệ cao.

Tại Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá hơn so với cùng kỳ năm 2024, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng trên 7%, trong đó khu vực dịch vụ là điểm sáng, với mức tăng trưởng ước đạt 9,7%, trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước và thu nội địa đều tăng so với cùng kỳ (thu ngân sách 5.913 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5.360 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán và tăng 10,7% so với cùng kỳ).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh phát biểu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong khi đó, tỉnh Đắk Nông kiến nghị các bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác thẩm định, đánh giá hiệu quả các dự án chồng lấn trong khu vực quy hoạch khoáng sản nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục để xác định việc tiếp tục thực hiện hay dừng triển khai thực hiện các dự án đầu tư…

Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, kết quả tích cực mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh chủ trương sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông để hình thành tỉnh Lâm Đồng (mới) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, quản lý, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng mở rộng, gắn kết, bền vững, phát huy lợi thế theo quy mô và tối ưu hóa nguồn lực. Khi hợp nhất, ba tỉnh sẽ tạo thành một thực thể kinh tế - hành chính lớn mạnh hơn, với diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000km2, đầu tư công tăng lên đáng kể, đủ sức đề xuất cơ chế đặc thù, thu hút các nguồn lực chiến lược và dẫn dắt phát triển vùng.

Phân tích lợi thế của mỗi địa phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh Lâm Đồng là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, Đắk Nông có thế mạnh về khoáng sản, Bình Thuận giữ vai trò đầu mối kết nối ra biển với lợi thế về năng lượng tái tạo và logistics ven biển. Sự liên kết này giúp hình thành chuỗi giá trị liên ngành, chuỗi đô thị liên kết, nghỉ dưỡng, văn hóa đặc sắc, tạo nên không gian phát triển liên thông, hiệu quả và bền vững hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Lâm Đồng (mới) sau khi sáp nhập phải khẩn trương xây dựng lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, dựa trên một cấu trúc không gian mở, kết nối ba vùng sinh thái cao nguyên - trung du - duyên hải, tạo nên một chỉnh thể phát triển thống nhất, đồng bộ và có khả năng lan tỏa mạnh. Đặc biệt cần hình thành trục phát triển Đông - Tây, đầu tư các tuyến đường liên kết, nối Tây Nguyên với biển Đông, các khu vực trọng yếu khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý với những lợi thế lớn của tỉnh Lâm Đồng (mới) sẽ là nền tảng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, phải kiên định với định hướng phát triển xanh, trong đó rừng đầu nguồn Tây Nguyên, lưu vực sông La Ngà, sông Cái, sông Lũy, vùng biển Bình Thuận cần được bảo vệ nghiêm ngặt như những lá chắn sinh thái cho cả khu vực Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị sau khi sáp nhập tỉnh Lâm Đồng (mới) cần triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, đồng bộ nhất quán, thể chế phải đi trước một bước, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi xuyên suốt trở thành động lực dẫn dắt mọi mặt phát triển.

Tổng Bí thư gợi mở, ba địa phương phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân; đầu tư toàn diện cho văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và chuyển đổi số.

“Con người là trung tâm của mọi chủ thể, phải đầu tư toàn diện cho văn hóa, y tế, giáo dục, bảo tồn phát huy giá trị đặc sắc các bản sắc đồng bào các dân tộc thiểu số. Tỉnh cần có chính sách gì để phát triển kinh tế tư nhân, mọi người dân phải lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm. Kêu gọi doanh nghiệp tư nhân vào làm đường, hạ tầng, phát triển du lịch, nông nghiệp… đây là nguồn lực lớn để tỉnh Lâm Đồng hướng đến tăng trưởng trên 8%/năm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý giữ vững quốc phòng an ninh trong mọi tình huống, cần thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường an ninh biên giới, an ninh nông thôn, dân sinh, vùng chuyển tiếp giữa nông thôn và đô thị. Song song với đó, tuyên truyền vận động người dân tiếp cận thông tin, để nhân dân hiểu rõ việc hợp nhất là mở rộng không gian phát triển, vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Về Đại hội Đảng các cấp, Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng về tư duy, tổ chức và đội ngũ trong không gian phát triển mới. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội phải phản ánh được một tầm nhìn mới, khát vọng mới và sứ mệnh mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhân sự cấp ủy phải được liên thông, gắn chặt với nhân sự lãnh đạo các cơ quan dân cử và hành chính các cấp, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và vận hành thông suốt bộ máy ngay sau khi thành lập tỉnh mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của ba tỉnh, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho địa phương.

ĐOÀN KIÊN