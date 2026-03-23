Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, cho rằng chuyến thăm góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giữa cơ quan mặt trận hai nước, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư chúc mừng cơ quan mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan mặt trận hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường hợp tác chặt chẽ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmey sắp tới (14 - 16-4-2026).).

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo, hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp và tích cực triển khai các nghị quyết mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển hiệu quả. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99%.

Bà bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra; đồng thời vui mừng trước những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được và coi đó cũng là thành tựu của Campuchia.

Phó Chủ tịch CPP Men Sam An cho biết, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch CPP Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet, Campuchia luôn coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Bà đặc biệt nhắc tới sự giúp đỡ của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng ngày 7-1-1979; đồng nhắc lại lời của Chủ tịch Hun Sen rằng, nếu không có sự hy sinh, giúp đỡ của Việt Nam thì sẽ không có Campuchia ngày nay. Bà khẳng định cơ quan mặt trận Campuchia luôn chú trọng tuyên truyền tới thế hệ trẻ về giá trị lịch sử của quan hệ hai nước.

Bà nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và việc đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 6-2-2026 đã đưa quan hệ hợp tác hai nước, ba nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ hai nước ngày càng tin cậy, gắn bó; hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ và còn nhiều dư địa phát triển, sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD; đồng thời đánh giá cao việc hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có việc tôn tạo Đài Hữu nghị, Phó Chủ tịch Men Sam An khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, nhất là hợp tác giữa các tỉnh đối biên.

Bày tỏ ấn tượng trước lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia tăng mạnh thời gian qua, Phó Chủ tịch Men Sam An cũng mong muốn các cơ quan liên quan phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới; đồng thời khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có tính chất đặc biệt, vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.

Theo TTXVN