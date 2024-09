Tổng Công ty Tín Nghĩa thông tin về kết luận thanh tra cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

Cụ thể, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa là đúng với chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ và từ khi thành lập đến thời điểm thực hiện phương án cổ phần hóa, chuyển sang công ty cổ phần, nguồn vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai được bảo toàn, phát triển.

Sau cổ phần hóa, Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Công ty có giá trị 961 tỷ đồng.

Một tòa nhà văn phòng do Tín Nghĩa đầu tư ở trung tâm TP Biên Hòa

Trong quá trình cổ phần hóa và thực hiện tăng vốn điều lệ tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, vẫn còn một số vi phạm bởi tổng công ty là đơn vị kinh tế Đảng thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa sớm của tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp tổng công ty chưa nghiên cứu kỹ các quy định về cổ phần hóa để thẩm tra kết quả định giá của đơn vị tư vấn.

Đối với phần chênh lệch giữa kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do và phương pháp giá trị tài sản ròng được lựa chọn là 1.273.928.740.856 đồng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, Tổng Công ty Tín Nghĩa không thuộc trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu, vì tỷ suất sinh lợi bình quân trên vốn nhà nước 5 năm liền kề trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 3,78%, thấp hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại thời điểm ngày 29-12-2014 là 6,19%.

Tính đến thời điểm công bố kết luận thanh tra, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh. Do vậy, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phối hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu.

HOÀNG BẮC