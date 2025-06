TP Cần Thơ mới phải là trung tâm kinh tế tri thức - đổi mới sáng tạo - logistics - giáo dục - y tế và tài chính

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương thời gian qua.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy 3 địa phương đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên (trong đó TP Cần Thơ phấn đấu đạt 10,5-11%, tỉnh Hậu Giang phấn đấu đạt 10,14%, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đạt 8% trở lên). Ban Thường vụ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới;... Các Nghị quyết này triển khai tại các địa phương đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị

Đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ sau hợp nhất, sáp nhập theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy 3 địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương; ban hành Đề án kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, cấp xã; xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ theo đơn vị hành chính 2 cấp; đã tổ chức lấy ý kiến Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy 3 địa phương thông qua Đề án thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ sau hợp nhất, sáp nhập, đến nay đã hoàn thành dự thảo. Thành ủy Cần Thơ sau hợp nhất, sáp nhập dự kiến có 110 đảng bộ trực thuộc (103 đảng bộ xã, phường), có hơn 141.000 đảng viên.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, Ban Thường vụ đã hoàn thành việc hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội thống nhất từ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Riêng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành dự thảo, hiện đang lấy ý kiến theo kế hoạch xây dựng văn kiện và hoàn thiện dự thảo Văn kiện trước ngày 20-6-2025 để tiến hành in ấn, phục vụ thảo luận, góp ý tại đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường.

Về công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy 3 địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai thực hiện Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; quốc phòng - an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả TP Cần Thơ, hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; phân tích những ưu điểm, hạn chế của các địa phương cần phải phát huy, khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc hợp nhất ba địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển vùng Tây Nam Bộ. Đây không chỉ là sự sắp xếp lại bộ máy hành chính mà còn mở ra cơ hội để khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy liên kết vùng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực mới cho khu vực giàu tiềm năng này. Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy 3 địa phương cần quán triệt thật sâu sắc các quan điểm chỉ đạo lớn trong tổ chức thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, làm cơ sở định hình nền tảng phát triển nhanh và bền vững cho những giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm đến Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư chỉ rõ, TP Cần Thơ sau hợp nhất phải chủ động xác lập các đột phá chiến lược có tính nền tảng, mở đường cho phát triển nhanh và bền vững. Ba trụ cột đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn và tinh thần của các Nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành gần đây.

TP Cần Thơ mới cần chủ động chuyển mình từ vai trò “một trung tâm hành chính lớn" sang một trung tâm kinh tế tri thức - đổi mới sáng tạo - logistics - giáo dục - y tế và tài chính của toàn vùng. Không chỉ là nơi tiếp nhận và phân phối nguồn lực, Cần Thơ phải trở thành nơi thu hút nguồn lực mới cho phát triển, thông qua việc kiến tạo các thể chế linh hoạt, hạ tầng hiện đại và môi trường đầu tư năng động. Thành phố thực hiện phát triển kinh tế - xã hội phải hài hòa với bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh liên kết vùng, hội nhập quốc tế...

Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, báo cáo chính trị của TP Cần Thơ sau sáp nhập không thể chỉ là phép cộng đơn thuần của ba địa phương, mà phải thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc, phản ánh đúng thực tế phát triển, nhận diện rõ điểm nghẽn và lựa chọn chính xác các khâu đột phá. Báo cáo cũng cần thể hiện rõ khát vọng, bản sắc và trách nhiệm của thành phố trung tâm động lực vùng ĐBSCL. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ nguyên tắc, quy trình dân chủ, công tâm, khách quan để xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chất lượng cao, đoàn kết, có tầm nhìn và năng lực quản trị hiện đại. Việc sắp xếp nhân sự cần đảm bảo hài hòa giữa các vùng, tránh tư tưởng địa phương chủ nghĩa và lợi ích nhóm. Nhân sự phải là trung tâm của cải cách, người dẫn dắt đổi mới với uy tín, tinh thần phục vụ và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

VĨNH TƯỜNG