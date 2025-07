Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30-7, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an cấp xã và lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong thành tích, kết quả chung của đất nước, của lực lượng công an nhân dân thời gian qua có đóng góp quan trọng của Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự và chỉ đạo tại đại hội

Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi tích cực, chủ động, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng Lào, Campuchia trong phòng, chống tội phạm; mạnh dạn hợp tác triển khai hoạt động nghiệp vụ trên đất bạn, xây dựng phòng tuyến bảo đảm an ninh trật tự từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trọng tâm là thực hiện “Bộ tứ trụ cột” - 4 nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68), đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030

Dịp này, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong đó, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

NGUYỄN TRANG