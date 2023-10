TPHCM có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

Cụ thể, tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, chỉ số UV cực đại được dự báo ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, các khu vực còn lại trên cả nước, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Ngày mai, Bắc bộ, chỉ số UV cực đại tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao, trước khi giảm xuống ngưỡng trung bình vào ngày 14-10-2023, rồi tăng trở lại lên ngưỡng rất cao vào ngày 15-10-2023.

Còn tại khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, chỉ số UV cực đại sẽ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao vào ngày 13-10 và ngày 14-10, trước khi giảm xuống ngưỡng thấp vào ngày 15-10.

Các khu vực còn lại trên cả nước, ba ngày tiếp theo, chỉ số UV ít có sự thay đổi, duy trì ở ngưỡng gây hại rất cao.

Nguy cơ tác động đến cơ thể người

3 ≤ UV ≤ 5: Nguy cơ gây hại trung bình

6 ≤ UV ≤ 8: Nguy cơ gây hại cao

UV > 8: Nguy cơ gây hại rất cao

Thời tiết trên biển:

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày và đêm 13-10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2 đến 4m.

Dự báo mưa:

Đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to; đặc biệt, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa phổ biến là 200 đến 400mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo: Trong 6 giờ tới (tính từ 8 giờ sáng nay), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.