TPHCM còn 4 địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 3%

Sau hơn hai tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ nét. Nhiều địa phương bứt phá gần 50%, nhưng vẫn còn phường chưa đạt 3%.