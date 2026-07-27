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TPHCM còn 4 địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 3%

SGGPO

Sau hơn hai tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ nét. Nhiều địa phương bứt phá gần 50%, nhưng vẫn còn phường chưa đạt 3%.

THÀNH SƠN - TAM NGUYÊN

Từ khóa

khám sức khoẻ toàn dân bảo hiểm y tế bhyt

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