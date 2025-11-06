TPHCM: Đẩy mạnh các công trình giao thông để giảm kẹt xe

TPHCM đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98 trên các tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua Bình Chánh), quốc lộ 22, quốc lộ 13 và đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ), đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại các cửa ngõ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo SGGP tại buổi họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội chiều 6-11, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, để giải quyết tình trạng kẹt xe theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, thành phố đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các công trình giao thông.

Ùn tắc giao thông tại Quốc lộ 13. Ảnh HOÀNG HÙNG

Cụ thể, thành phố đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, trên các tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua Bình Chánh), quốc lộ 22, quốc lộ 13 và đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại các cửa ngõ như nút giao: An Phú, Mỹ Thủy, Tân Vạn, đường Liên phường, song hành quốc lộ 50, vành đai 3, Tham lương - Bến Cát,...

Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, đảm bảo đồng bộ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2026 – 2030; báo cáo phương án đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thành phố cũng chuẩn bị đầu tư 9 dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Một giải pháp khác là tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030. Trong đó, có Đề án ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Tin liên quan Tổng Bí thư Tô Lâm giao TPHCM 4 nhiệm vụ phải thực hiện ngay

THU HƯỜNG