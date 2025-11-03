TPHCM đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Ảnh minh họa

Chiều 3-11, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở vừa có văn bản kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, đề xuất bổ sung và hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động chuyển đổi động cơ điện đối với mô tô, xe gắn máy.

Sở cũng đề xuất Cục Đăng kiểm hỗ trợ hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm chuyển đổi. Đây sẽ là cơ sở khoa học và pháp lý để triển khai rộng rãi mô hình trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện là hướng đi tiềm năng, phù hợp mục tiêu phát triển năng lượng sạch, giao thông xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Hoạt động này cũng góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả và đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, cần có cơ sở pháp lý rõ ràng và hướng dẫn thống nhất từ các bộ, ngành Trung ương.

Đề án “Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng” do Motorcycles TV đề xuất đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM cùng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S đánh giá cao về tính sáng tạo và ý nghĩa thực tiễn.

Giải pháp chuyển đổi này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, hạn chế gia tăng phương tiện cá nhân, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các kỹ thuật được Motorcycles TV đề xuất có nguyên lý tương tự như xe ô tô hybrid hiện nay.

Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể về việc cải tạo mô tô, xe gắn máy sang động cơ điện. Các văn bản hiện hành, như Nghị định 166/2024/NĐ-CP, chưa đề cập chi tiết đến nội dung này. Vì vậy, hoạt động thử nghiệm, đánh giá và triển khai chuyển đổi xe xăng sang xe điện chưa có hành lang pháp lý chính thức để thực hiện.

Việc TPHCM chủ động kiến nghị hoàn thiện quy định được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và cả nước.

QUỐC HÙNG