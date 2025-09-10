TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm việc sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe trái phép

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, doanh nghiệp và UBND phường, xã khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ bãi giữ xe dưới gầm cầu, hoàn thành việc di dời trước ngày 30-10 nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông.

Bãi giữ xe ở gầm cầu Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM

Ngày 6-9, Báo SGGP có bài viết "Xử lý nghiêm việc chiếm dụng gầm cầu làm bãi giữ xe", phản ánh tình trạng một số gầm cầu trên địa bàn TPHCM đang bị chiếm dụng làm nơi để hàng hóa, đậu xe máy…, gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, có nơi còn biến gầm cầu thành bãi giữ xe 24/24, dẫn đến mất an toàn kết cấu cầu nếu chẳng may xảy ra cháy nổ.

Bãi giữ xe ở gầm cầu Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau khi báo đăng bài viết, ngày 10-9, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai xử lý.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ, doanh nghiệp, UBND phường, xã khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ các bãi giữ xe dưới gầm cầu. Hoàn thành việc di dời trước ngày 30-10 để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ. Phối hợp với lực lượng CSGT, PCCC và chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe trái phép hoặc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đơn vị liên quan báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 13-9 để tổng hợp báo cáo UBND TP và Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng TPHCM nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cấp bách, gắn trực tiếp với an toàn tính mạng, tài sản của người dân và sự bền vững công trình hạ tầng đường bộ. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phải tập trung lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước UBND TP và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm. Chỉ thị số 6 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã quy định đầy đủ về quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và đảm bảo PCCC. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm, đặc biệt là vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) ngày 30-8 vừa qua, gây thiệt hại nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Bãi giữ xe ở gầm cầu Him Lam, xã Bình Hưng nối phường Tân Hưng, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Do đó, Sở Xây dựng TPHCM kiên quyết không để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu sai mục đích, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn công trình, mỹ quan đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân.

* Trở lại hai bãi xe tại khu vực gầm cầu vượt Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng về quốc lộ 1A, xã Bình Hưng, TPHCM), chính quyền địa phương, cụ thể xã Bình Hưng vẫn chưa xử lý bãi xe trái phép này.

Chiều tối 10-9, ghi nhận của PV Báo SGGP, bên trong gầm cầu này vẫn tiếp tục giữ hàng chục chiếc xe ô tô các loại. Ngoài giữ xe, một phần diện tích còn được tận dụng để buôn bán cà phê và làm nơi sinh hoạt.

Tương tự, tại gầm cầu Him Lam nối xã Bình Hưng với phường Tân Hưng (TPHCM) hoạt động giữ xe vẫn còn.

Tại khu vực gầm cầu Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh, TPHCM), tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp Quốc lộ 13 với ngã tư Hàng Xanh, dưới gầm cầu này có nhiều khu vực vẫn còn bị chiếm dụng làm nơi tập kết đồ đạc, vật liệu xây dựng, phế thải...

Tin liên quan Xử lý nghiêm việc chiếm dụng gầm cầu làm bãi giữ xe

QUỐC HÙNG - THIÊN PHÁT