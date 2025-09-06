Xử lý nghiêm việc chiếm dụng gầm cầu làm bãi giữ xe

Trên địa bàn TPHCM có hơn 200 cây cầu lớn nhỏ, trong đó một số gầm cầu đang bị chiếm dụng làm nơi để hàng hóa, đậu xe máy…, gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, có nơi còn biến gầm cầu thành bãi giữ xe 24/24 dẫn đến mất an toàn kết cấu cầu nếu chẳng may xảy ra cháy nổ.

TPHCM: Nhiều gầm cầu bị chiếm dụng

Khu vực gầm cầu vượt Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng về quốc lộ 1A) thuộc xã Bình Hưng, TPHCM bị chiếm dụng công trình hạ tầng giao thông để làm bãi giữ ô tô, buôn bán cà phê, đồng thời cũng là nơi sinh sống của nhiều người.

Bãi giữ xe ở gầm cầu Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Toàn bộ phần gầm cầu bị quây kín bằng những tấm tôn cũ, lắp dựng bằng khung thép, tạo thành một khu vực như bãi giữ xe kiên cố. Bên trong, hàng chục chiếc ô tô các loại được xếp thành nhiều hàng, đỗ san sát nhau, hoạt động giữ xe diễn ra công khai 24/24 giờ. Giá giữ xe dao động từ 800.000-2.000.000 đồng/xe/tháng, tùy theo loại xe.

Anh Võ Anh H., ngụ gần bãi xe, cho biết: bãi giữ xe không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà việc tập kết phương tiện dưới gầm cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu xảy ra cháy nổ, lửa và khói sẽ tác động trực tiếp đến bê tông, cốt thép, mố trụ, dầm cầu, khiến kết cấu công trình bị suy giảm khả năng chịu lực, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Nam TPHCM. “Ngoài nguy cơ cháy nổ, việc chiếm dụng gầm cầu còn kéo theo nhiều hệ lụy khác, ảnh hưởng đến đời sống người dân.Các tấm tôn hoen gỉ, méo mó dựng chắp vá trông nhếch nhác và tiềm ẩn nguy hiểm khi gió lớn hoặc xảy ra va chạm”, anh H. nói.

Tương tự, tại gầm cầu Him Lam nối xã Bình Hưng với phường Tân Hưng, TPHCM, nhiều diện tích gầm cầu bị chiếm dụng làm bãi giữ xe trái phép. Hàng chục ô tô cá nhân, xe du lịch cỡ lớn cùng nhiều phương tiện khác đậu san sát, chiếm gần như toàn bộ không gian dưới cầu. Các xe đậu sát nhau, chỉ chừa lối đi hẹp, không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại gầm cầu Đinh Bộ Lĩnh (bắc ngang rạch Cầu Sơn thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Nhiều bãi giữ xe tự phát mọc lên ở cả hai bên gầm cầu, tập kết hàng chục phương tiện từ xe cá nhân, xe du lịch đến xe bán tải, xếp thành hàng dài, biến khu vực này thành bãi giữ xe quy mô lớn. Toàn bộ khu vực dưới dạ cầu không có lối thoát hiểm hay thiết bị phòng cháy chuyên dụng. Nếu xảy ra sự cố hỏa hoạn, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan rộng, còn lực lượng cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm việc chiếm dụng gầm cầu thành bãi trông giữ xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, nhưng tình trạng này vẫn ngang nhiên tiếp diễn, thậm chí có nơi còn đóng cửa để ngụy trang tinh vi hơn trước.

Hà Nội rà soát, xử lý rốt ráo

Sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có công văn giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, bảo trì đường bộ rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác; bảo đảm không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định; phối hợp với Công an TP Hà Nội, UBND các xã, phường kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm; sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật.

Từ hơn một thập niên qua, việc tận dụng gầm cầu làm nơi trông giữ xe vẫn tồn tại, bất chấp quy định pháp luật. Nghịch lý nằm ở chỗ, dù Luật Giao thông đường bộ năm 2008 không cho phép sử dụng gầm cầu, nhưng Hà Nội vẫn “xin phép”, và sau đó tự cấp phép cho ít nhất 4 vị trí gầm cầu là Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch và Chương Dương. Trong bối cảnh quỹ đất đô thị eo hẹp, việc “linh hoạt” trong khai thác không gian được lý giải như một biện pháp tình thế.

Qua vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, đã lộ ra cách quản lý “nhiều tầng nấc” và thiếu kiểm soát. TP Hà Nội giao quyền quản lý bãi xe cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, nhưng đơn vị này sau đó tiếp tục giao khoán lại cho Công ty TNHH Vận tải và giao nhận nhanh Giang Linh. Chính Công ty Giang Linh là đơn vị quản lý phần bãi xe bị cháy ở chân cầu Vĩnh Tuy, từng để xảy ra nhiều vi phạm, kể cả vụ cháy nhỏ trước đó.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ cháy, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và công an các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15-9. Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

NHÓM PV