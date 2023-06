TPHCM: Một trường hợp tử vong do nghi mắc tay chân miệng

Ngày 1-6, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhân N.H.D. (5 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tử vong do nghi mắc tay chân miệng (TCM).

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31-5, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lở môi, ăn uống kém, ói một lần, đến tối ngày bệnh thứ tư, bé sốt 390C kèm run toàn thân 10 phút, gọi không biết, vã mồ hôi, nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, chẩn đoán TCM độ 3, đặt nội khí quản, bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc an thần và chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi hôn mê sâu, co gồng, mạch nhanh nhẹ, sốt rất cao 41,20C. Chẩn đoán lúc vào viện theo dõi bệnh TCM độ 4. Bệnh nhi được xử trí tích cực chống sốc, hỗ trợ hô hấp – tuần hoàn, lọc máu theo hướng dẫn điều trị bệnh TCM của Bộ Y tế. Tuy nhiên do tình trạng bệnh nhân rất nặng nên đến 17 giờ 25 phút ngày 31-5, bệnh nhi đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán TCM và bệnh viện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR xác định.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1, trong 5 tháng đầu năm 2023, bệnh viện tiếp nhận 1.349 lượt điều trị ngoại trú, 158 bệnh nhân điều trị nội trú do mắc TCM. Hiện số bệnh nhân nặng tăng so với cùng kỳ năm 2022, có 5 trường hợp nặng (2 trường hợp ở TPHCM và 3 ở các tỉnh), trong đó có 1 ca tử vong (ở tỉnh).

Còn theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, bệnh TCM đang có sự gia tăng với 157 ca mắc trong tuần, tăng 47,1% so với trung bình 4 tuần trước (107 ca). Số mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 1.670 ca.