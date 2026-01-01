TPHCM rộn ràng chào năm mới

Từ chiều ngày 31-12-2025, người dân TPHCM và du khách từ khắp nơi "đổ" về khu vực trung tâm thành phố như đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bờ sông Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Bưu điện Trung tâm TPHCM, Nhà thờ Đức Bà, Thảo Cầm Viên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên… để tham quan, vui chơi, mua sắm dịp Tết Dương lịch 2026.

Từ 19 giờ 30, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), Hozo City Tết Fest chương cuối mang tên “Countdown - City-Maze-ing” diễn ra bùng nổ, khép lại mùa lễ hội đón chào năm mới tại TPHCM. Đêm diễn quy tụ các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Suboi, Rhyder, Pháp Kiều…

Khán giả hào hứng xem chương trình Hozo City Tết Fest tối 31-12-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 20 giờ, đường Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm lễ hội đón Tết Dương lịch 2026. Nổi bật nhất ở khu vực này là sự xuất hiện lần đầu của khinh khí cầu thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Soobin, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Phạm Anh Khoa cùng nhiều DJ, nghệ sĩ khách mời khác. Không chỉ diễn ra ở đường đi bộ Nguyễn Huệ, không gian tổ chức chương trình còn được mở rộng sang trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực phía trước Nhà hát thành phố.

Chương trình Countdown 2026 tại khu đô thị mới The Global City (phường An Khánh) cũng là điểm đến thu hút đông đảo người dân. Sự kiện diễn ra rất sớm, từ 15 giờ ngày 31-12-2025 và kéo dài đến rạng sáng 1-1-2026 với sự tham gia của các nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, JustaTee, Mỹ Mỹ… Cùng thời điểm, nhiều người dân tập trung về Trung tâm thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình) để tham quan Tổ hợp Công nghệ và Nghệ thuật Immersive 12D+, mô hình giải trí - nghệ thuật đa giác quan quy mô lớn, chuẩn quốc tế, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Đúng 0 giờ ngày 1-1-2026, những loạt pháo hoa từ 6 điểm bắn (3 tầm cao, 3 tầm thấp đã đồng loạt nở hoa bầu trời thành phố. Giữa tiếng nhạc cao trào và những tràng pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, cả biển người cùng hô vang chào năm mới, trao nhau những lời chúc bình an, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu đầy kỳ vọng cho năm 2026.

Tại quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), ngay từ chiều tối, hàng chục ngàn người dân đã đổ về đây thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Khơi sóng bình minh". Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Chương trình nghệ thuật thể hiện hình ảnh một thành phố đầy sức sống với những đổi mới, những thành quả và khát vọng về tương lai. Sáng cùng ngày, tại đây đã diễn ra giải chạy bộ đón bình minh và chương trình đồng diễn yoga chào ngày mới thu hút hàng ngàn người dân tham gia.

NHÓM PV