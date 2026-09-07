Vụ cháy khách sạn ở TPHCM: 2 người tử vong, 26 người được giải cứu

Vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, khiến đôi nam nữ tử vong; lực lượng cảnh sát đã giải cứu 26 người.

Ngày 7-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn T.D. (số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý).

Cảnh sát tiếp cận bên trong, giải cứu những nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, lúc 5 giờ 9 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM tiếp nhận tin báo cháy.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13, khu vực 14 được điều động với tổng cộng 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Khách sạn T.D. có quy mô 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu và sân thượng, gồm 19 phòng, trong đó 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đang bùng phát bên trong.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: HT

Các tổ trinh sát tiếp cận công trình từ nhiều hướng gồm cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà và xe thang để xác định vị trí cháy, mật độ khói và người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, đưa 26 người ra ngoài an toàn, đồng thời ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận. Đến 5 giờ 17 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát đã giải cứu 26 người thoát ra ngoài an toàn. Ảnh: HT

Vụ cháy khiến 2 khách thuê phòng tử vong, gồm anh H. khoảng 24 tuổi và chị H. khoảng 20 tuổi. Trong số 26 người được giải cứu, 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Diện tích cháy khoảng 12m² trên tổng diện tích 503m². Lực lượng chức năng bảo vệ an toàn 491m² còn lại cùng các nhà dân lân cận, đồng thời di tản, bảo vệ nhiều xe máy.

Hiện trường được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra. Ảnh: HT

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, khi xảy ra cháy, cửa chính của khách sạn đang đóng, bên trong có tiếng kêu cứu. Một số người ở tầng thượng tìm cách thoát sang các nhà lân cận.

Người dân xung quanh đã hỗ trợ phá cửa, cứu người và báo cơ quan chức năng. Những người thoát ra ngoài trong tình trạng ám khói được sơ cứu tại chỗ.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

NGUYỄN TÂN