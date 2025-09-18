TPHCM tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

UBND TPHCM đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phối hợp với ngành đường sắt và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, giải tỏa các điểm che khuất tầm nhìn, bổ sung hệ thống cảnh báo, biển báo và từng bước xử lý các lối đi tự mở.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới, Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo tình hình và kết quả triển khai trên địa bàn.

TPHCM đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang giao nhau đường sắt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua TPHCM dài hơn 23 km, với 37 vị trí giao cắt đồng mức cùng 5 nhà ga, trong đó còn tồn tại 2 lối đi tự mở tại phường Tân Đông Hiệp và phường Dĩ An.

Thời gian qua, UBND TPHCM đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phối hợp với ngành đường sắt và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, giải tỏa các điểm che khuất tầm nhìn, bổ sung hệ thống cảnh báo, biển báo và từng bước xử lý các lối đi tự mở.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt vẫn phức tạp, với hơn 40 điểm lấn chiếm và hàng chục công trình ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Ngoài ra, nhiều đoạn hàng rào bảo vệ đã xuống cấp, một số vị trí chưa được đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một điểm đường giao cắt với đường sắt tại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam sớm chỉ đạo duy tu, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống hàng rào; đồng thời xem xét chủ trương đầu tư xây dựng đường gom để xử lý dứt điểm các lối đi tự mở. Thành phố cũng yêu cầu chính quyền cơ sở có đường sắt đi qua tăng cường quản lý, thu hồi triệt để diện tích đất bị lấn chiếm và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

QUỐC HÙNG