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TPHCM tập trung hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát

SGGPO

Chiều 23-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự phiên họp tại điểm cầu trực tuyến TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

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Từ khóa

Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang Ủy viên Bộ Chính trị TP.HCM sandbox cơ chế thử nghiệm nghị quyết 57

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