Nắng nóng gay gắt, nhu cầu dùng điện cao, gia tăng nguy cơ cháy nổ

Ngày 23-6, nắng nóng bao trùm miền Bắc và miền Trung. Nhiều trạm đo ghi nhận nền nhiệt rất cao, trong đó một số nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ xấp xỉ 39-40 độ C.