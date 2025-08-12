Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giúp người dân và phạm nhân hiểu đúng điều kiện, quy trình, thủ tục, tránh sai lệch liên quan đến đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Tăng cường thông tin, tránh sai lệch về đặc xá năm 2025. (Ảnh minh họa)

Bộ VH-TT-DL nêu rõ, công tác tuyên truyền cần góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá, tạo điều kiện hỗ trợ họ tái hòa nhập.

Báo chí cần đẩy mạnh biểu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh điển hình tiên tiến để lan tỏa tích cực, đẩy lùi tiêu cực, đồng thời cung cấp thông tin chính xác nhằm tránh bị các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc.

Trong quá trình đưa tin, các cơ quan truyền thông được yêu cầu tránh khai thác sâu đời tư người được đặc xá, không đăng tải hình ảnh phản cảm; biên tập kỹ nội dung, tít bài trước khi phát hành để tránh thông tin sai lệch. Đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, mục tiêu của công tác đặc xá.

Bộ VH-TT-DL cho biết, đợt đặc xá lần này có số lượng lớn, diễn ra vào thời điểm giàu ý nghĩa của đất nước và dân tộc. Vì vậy, việc thông tin, tuyên truyền đúng định hướng không chỉ giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nhân văn, khoan hồng của chính sách đặc xá mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương và cơ sở.

MAI AN