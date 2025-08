Triệt phá đường dây chuyên trộm chó

Công an Nghệ An vừa phá ổ nhóm chuyên trộm chó. Đáng chú ý, ổ nhóm này “mang đầy” tiền án, tiền sự. Tại Cà Mau, công an cũng đang điều tra làm rõ hai đối tượng trộm cắp chó với số lượng lớn trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản (trộm cắp chó, trộm các cửa hàng điện thoại) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định ổ nhóm trên gồm 8 đối tượng do Trần Văn An (sinh năm 1991, trú xã Đông Lộc) và Lương Văn Dương (sinh năm 1962, trú phường Vinh Lộc) cầm đầu.

Để điều hành ổ nhóm này, An và Dương đã “tuyển” các “đàn em có số má”, mang nhiều tiền án, tiền sự, bao ăn ở và cấp công cụ như kích điện, kiếm, xe mô tô… để các đối tượng “hành nghề”.

Công an làm việc với đối tượng Lương Văn Dương

Đáng chú ý, Trần Văn An và Lương Văn Dương đều là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về nhiều tội danh, trong đó Dương có 5 tiền án, tiền sự; An 3 tiền án.

Cũng như hai “đàn anh”, các “đàn em” trong ổ nhóm đều mang các tiền án, tiền sự về các tội danh như đánh bạc, trộm cắp tài sản, cướp tài sản…

Ngoài An và Dương, 6 đối tượng còn lại cùng trú phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) gồm: Võ Văn Toản (sinh năm 1992, có 5 tiền án, tiền sự); Nguyễn Công Lưu (sinh năm 1990, có 3 tiền án, tiền sự); Nguyễn Quang Hùng (sinh năm 1990, có 1 tiền án); Nguyễn Đình Quyết (sinh năm 1991, có 1 tiền án); Võ Văn Tuấn, (sinh năm 1989, có 1 tiền án) và Võ Văn Thắng (sinh năm 1993, có 2 tiền án, tiền sự).

Tang vật vụ án

Sau khi được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho xác lập chuyên án đấu tranh, từ ngày 25-7 đến 2-8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các phường Vinh Lộc, Cửa Lò, Công an xã Đông Lộc và xã Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng trên.

Tang vật thu giữ gồm 9 con chó còn sống với tổng trọng lượng 156kg, 4 xe mô tô, 1 súng bắn kích điện tự chế, 1 thanh kiếm, 15 điện thoại di động, 1 laptop và các vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5-2025 đến nay, ổ nhóm trên đã thực hiện hơn 50 vụ trộm chó trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An, với tổng trọng lượng chó trộm được trên 2 tấn.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cà Mau: Điều tra hai đối tượng trộm chó với số lượng lớn Ngày 4-8, Công an phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang phối hợp với đơn vị liên quan, điều tra làm rõ hai đối tượng trộm cắp chó với số lượng lớn trên địa bàn. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 3-8-2025, Tổ tuần tra Công an phường Giá Rai phối hợp với Tổ công tác Phòng PC02, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn khóm 1, phường Giá Rai phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển mô tô biển kiểm soát 94F1-248.21 có nhiều biểu hiện nghi vấn, trên xe có mang theo 2 túi nilong màu đen. Tổ tuần tra nhanh chóng cho dừng xe để kiểm tra, phát hiện bên trong 2 túi nilong có 12 con chó (đã chết) cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để trộm chó. Tổ tuần tra đã mời hai đối tượng trên về trụ sở công an phường làm việc. Hai đối tượng được xác định là Lâm Hải Trung (sinh năm 1988, thường trú ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền) và Quách Dũng Bình (sinh năm 1980, thường trú Khóm 3, phường Bạc Liêu). Bước đầu cả hai đối tượng đã thừa nhận 12 con chó là do 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội mà có; các dụng cụ thu được là dùng để thực hiện hành vi trộm chó.

