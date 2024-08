Trình phương án đầu tư dự án đường sắt từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình, Bình Dương

Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Bình Dương vừa hoàn chỉnh phương án đầu tư của Dự án xây dựng tuyến đường sắt từ ga Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) đến ga An Bình (phường Dĩ An, TP Dĩ An), đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.