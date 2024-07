Trời tạnh mưa đã 2 ngày, hầm chui đại lộ Thăng Long vẫn như sông

Khảo sát của PV Báo SGGP, địa điểm ngập nặng kéo dài đến nay là các hầm chui dưới đại lộ Thăng Long, như hầm chui gần cầu vượt Phú Đô, hầm chui gần lối vào khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn… thuộc địa phận huyện Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức.

Người dân đi qua vùng ngập nước dưới hầm chui đại lộ Thăng Long, chiều 26-7. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều 26-7, PV Báo SGGP và nhiều xe cộ di chuyển từ khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo đường Lê Quang Đạo vào đường Châu Văn Liêm, tuy nhiên khi đến hầm chui gần cầu vượt Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) thì hầu hết xe cộ phải “khựng” lại vì trong hầm chui nước vẫn ngập lênh láng. Nhiều ô tô, xe máy định di chuyển từ Phú Đô và Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) sang Dương Nội (quận Hà Đông) phải quay đầu trở lại. Một số xe gầm thấp cố lội qua bị chết máy, sau khi vòng sang đường gom đại lộ Thăng Long phải gọi thợ sửa.

Trước đó, vào ngày 23 và 24-7, Hà Nội có mưa rất lớn, làm ngập úng hàng loạt khu vực như Ba La - Yên Nghĩa, Văn Quán, cầu vượt Dương Nội (quận Hà Đông), khu vực An Khánh - đường Lê Trọng Tấn (huyện Hoài Đức)… nhưng sau 1 ngày, cơ bản nước rút. Một số điểm ngập đến nay nước chưa rút do nền đường xây dựng ở cốt thấp hơn miệng cống thoát, mực nước trên sông hoặc do đường ống thoát nước bị tắc.

Vẫn còn nhiều điểm ngập sâu dưới các hầm chui của đại lộ Thăng Long (Hà Nội), chiều 26-7. Ảnh: VĂN PHÚC

Còn theo Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, do mực nước sông Nhuệ, sông Cầu Ngà vẫn ở mức cao nên còn tồn tại các điểm úng ngập trên tuyến đại lộ Thăng Long, cụ thể là tại các hầm chui số 3, 5, 6 và tại km 9+656.

Để rút ngập tại các điểm còn sót trên, đập Thanh Liệt cuối sông Nhuệ vẫn đang mở để tháo nước ra sông Hồng. Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội phối hợp với các đơn vị thủy nông vận hành bơm liên tục như trạm bơm Khai Thái, Yên Nghĩa để nhanh chóng hạ mực nước sông Nhuệ.

Ngập nặng dưới hầm chui đại lộ Thăng Long gần cầu vượt Phú Đô (Nam Từ Liêm sang Hoài Đức và Hà Đông). Video: VĂN PHÚC

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia thời tiết cảnh báo, Hà Nội chỉ nắng nóng, tạnh ráo đến ngày 28-7. Từ đầu tuần sau, Hà Nội lại có mưa to trở lại, có thể kéo dài 3-4 ngày. Do đó, các khu vực đang bị ngập nếu không tiêu thoát bớt nước đệm để tạo dung tích chứa dự phòng thì sẽ tiếp tục tái diễn tình trạng ách tắc giao thông kéo dài.

VĂN PHÚC