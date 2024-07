Nắng nóng xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung

Sau nhiều ngày mát mẻ dễ chịu, dự báo hôm nay 26-7, Hà Nội oi nóng trở lại. Ảnh: VĂN PHÚC

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua 25-7, tại vùng núi và trung du Bắc bộ, Trung Trung bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ dù trước đó có nhiều ngày mưa dầm dề, tầm tã.

Nhiệt độ cao nhất ở một số trạm đo đã lên trên 37 độ C, như Phố Ràng (Lào Cai) 38 độ C, Lục Yên (Yên Bái) 37,6 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 39,8 độ C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 37,5 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 38,6 độ C, TP Quảng Ngãi 37 độ C…

Dự báo hôm nay 26-7 và ngày mai 27-7, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi 38-39 độ C.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 28-7, tình trạng nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc bộ nhưng vẫn còn duy trì ở Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Tại Bắc bộ, có thể từ đầu tuần sau (29-7) sẽ tái xuất tình trạng mưa đến mưa to như những ngày vừa qua.

Hôm nay 26-7 là ngày thứ hai Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ truy điệu và tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Treo cờ rủ tại trụ sở Bộ TT-TT.

Về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trưa và chiều nay, Hà Nội có thể xuất hiện nắng nóng (nhiệt độ có thể lên 35-36 độ C), gây cảm giác oi khi hoạt động, đi lại ngoài trời.

TPHCM hôm nay 26-7 được dự báo sáng và trưa nắng, chiều có mây dông nên nắng gián đoạn, tối có thể mưa rào như tối 25-7.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết ở miền Nam từ ngày 25-7 đã bắt đầu trở xấu dần (kể cả Tây Nguyên). Nguyên nhân do gió Tây Nam suy yếu nên các ổ dông có điều kiện tích tụ và phát triển hơn.

