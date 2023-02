Truy bắt đối tượng nghi tạt axit, khiến một người tử vong

Ngày 26-2, lãnh đạo công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, Đội Hình sự, Công an TP Dĩ An đang điều tra, truy bắt đối tượng tạt dung dịch nghi axit, khiến một phụ nữ tử vong.

Khoảng 21 giờ ngày 25-2, một phụ nữ khoảng 40 tuổi (quê Nghệ An) điều khiển xe máy đi trên đường Vũng Việt thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Khi về đến gần nhà, nạn nhân bất ngờ bị một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chặn đường, tạt chất lỏng nghi là axit lên người rồi bỏ chạy.

Bị tạt hóa chất vào người, nạn nhân ngã gục và kêu cứu, được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, nạn nhân làm nghề buôn bán tại chợ trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.