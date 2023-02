Truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ nhiều dao, kiếm

Sáng 8-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Hoài (49 tuổi, trú tại thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 38 phút ngày 7-2, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân) nhận được tin báo có đối tượng điều khiển xe ô tô di chuyển từ Nghệ An sang Hà Tĩnh nghi có tàng trữ ma tuý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Nghi Xuân điều tra, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian điều tra, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8-2, tại khu vực cầu An Chuông (thuộc địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), lực lượng chức năng phát hiện ô tô màu đỏ BKS 15A - 449.43 do Hoàng Xuân Hoài điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã dừng xe kiểm tra.

Trong lúc lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đối tượng Hoàng Xuân Hoài lấy trong túi quần ra 2 bút viết rồi vứt về phía bụi chuối ven đường. Tổ công tác đã thu giữ 2 chiếc bút nêu trên, kiểm tra bên trong có chứa bột màu trắng và một số viên nén màu hồng.

Tiếp tục kiểm tra ô tô do đối tượng Hoàng Xuân Hoài điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện vỏ bao thuốc lá bên trong có ống hút màu xanh chứa chất rắn màu hồng nghi là ma túy, 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm dao, kiếm và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hoàng Xuân Hoài là đối tượng đã có tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.