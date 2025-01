Từ đêm 10 đến 12-1, miền Bắc xác suất cao có băng giá

Đêm qua, gió mùa đông bắc đã tràn về Hà Nội. Sáng sớm nay 10-1, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh đến nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung. Tại miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi xuống dưới 10 độ C.

Trong đó, TP Lạng Sơn ghi nhận mức 8 độ C, Yên Minh (Hà Giang) 7 độ C, Mù Căng Chải (Yên Bái) 5 độ C. Một số trạm đo khác tại Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Mai Châu (Hòa Bình) có nhiệt độ dao động từ 10 đến 12 độ C. TP Hà Nội chỉ còn 14 độ C, trong khi Nam Định 13 độ C… Đây là đợt không khí lạnh thứ 10 trong mùa Đông năm nay.

Ở miền Trung, không khí lạnh sáng nay cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ tại Thanh Hóa và Nghệ An giảm xuống còn 15-16 độ C, Vinh (Nghệ An) 16 độ C, Hà Tĩnh 17 độ C, Quảng Trị 20 độ C. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ sáng nay chỉ đạt 20 độ C.

Băng giá đã xuất hiện tại Sa Pa ngày 5-1 và có xác suất trở lại từ ngày 10 đến 12-1. Ảnh: THSP

Riêng khu vực Nam Trung bộ, từ Phú Yên đến Nha Trang, trời mát mẻ vào buổi sáng, với nhiệt độ 20-22 độ C. Đặc biệt, Đà Lạt và Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng có nền nhiệt thấp hơn, lần lượt là 15 và 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, lan rộng đến Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ và phía Tây Bắc bộ.

Tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, trời tiếp tục rét. Từ đêm nay 10-1 đến 12-1, nhiều khu vực sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại. Vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, sẽ có nhiệt độ giảm sâu, phổ biến còn 6-9 độ C, thậm chí có nơi dưới 5 độ C.

Đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa cũng đối mặt rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế có mức nhiệt dao động 14-17 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ băng giá và sương muối ở vùng núi cao tại Bắc bộ trong đợt rét đậm rét hại này rất cao. Đồng thời, từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ có mưa rào trở lại, thời tiết xấu.

Do nền nhiệt giảm ở cả miền Bắc, miền Trung và một số nơi ở Tây Nguyên, rét buốt sẽ kéo dài thêm vài ngày ở miền Bắc, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe và tài sản, đồng thời có các biện pháp ứng phó với băng giá nếu xảy ra.

VĂN PHÚC