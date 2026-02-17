Từ mùng 1 Tết Bính Ngọ: Phía Bắc trở lạnh đến rét, miền Nam nhiều nắng

Từ ngày 17-2, phía Bắc nước ta trở rét (có nơi rét đậm) do có không khí lạnh, theo thông tin cập nhật từ cơ quan khí tượng - thủy văn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 17-2 tức mùng 1 Tết Bính Ngọ, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc bộ. Chiều tối và đêm 17-2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ (trừ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vì vậy, thời tiết sẽ thay đổi rõ rệt ở các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc, đặc biệt là khu vực Đông Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh.

Từ ngày 17 đến 19-2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 17 đến 19-2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, từ ngày 17 đến 19-2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Trong 3 ngày tết, tại miền Trung trời nhiều mây, có lúc mưa nhỏ. Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục nhiều nắng trong dịp tết, nhiệt độ ở mức ấm đến nóng nhẹ.

Trong đó, tại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ, cơ quan khí tượng dự báo ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C trong các ngày từ 17 đến 19-2. Trời ít mưa, thời tiết tương đối ổn định trong dịp tết.

PHÚC VĂN