Nhiệt độ tại Hà Nội sáng 28-2 là 14 độ C; những nơi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn… chỉ 8-11 độ C. Dự báo từ chiều nay đến ngày mai 29-2, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ tăng dần (có nơi 19-21 độ C) nhưng trời vẫn rét.

Hà Nội sáng nay 28-2 vẫn rét đậm và mưa bụi. Ảnh: VĂN PHÚC

Từ ngày 1-3, rét đậm quay lại miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội trở lại mức 14-15 độ C do đợt không khí lạnh mới tràn xuống (những ngày cuối tuần).

Dự báo tại miền Trung hôm nay giảm mưa nhưng còn mưa nhỏ tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (vùng ven biển). Từ Đồng Hới (Quảng Bình) đến Phan Thiết (Bình Thuận) tạnh ráo, nhiều nơi có nắng 27-31 độ C.

Cơn mưa rào trái mùa ở TPHCM chiều qua 27-2. Ảnh: CTV QUỐC ANH

Về thời tiết ở miền Nam, theo các chuyên gia khí tượng dự báo, chiều đến tối nay, xác suất có mưa trái mùa tại Nam bộ vẫn còn cao, nhưng cơ bản vẫn là nắng nóng. Dự báo khoảng 2 ngày giữa tuần này, có nơi ở Đông Nam bộ có thể nắng nóng 37-38 độ C. Nguyên nhân do nhiễu động gió Đông bởi không khí lạnh suy yếu dần và có khả năng kết thúc (đợt cũ). Thay vào đó là áp cao cận nhiệt yếu bắt đầu xâm lấn, làm cho vùng nóng tại Campuchia mở rộng hơn và mạnh hơn.

Hôm nay, những vệt mưa rào trái mùa ở Nam bộ sẽ thu hẹp lại, có xu hướng dịch chuyển về khu vực biên giới giáp Campuchia như Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và An Giang, nhưng chỉ cục bộ và chớp nhoáng, chưa đủ làm dịu bớt đợt nắng nóng.

VĂN PHÚC