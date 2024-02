Nguy cơ rét dồn dập ở miền Bắc vài ngày tới

Chiều 26-2, Hà Nội đã tạnh mưa nhưng vẫn rét (chụp tại đường Tràng Thi). Ảnh: VĂN PHÚC

Thông tin nguyên nhân xảy ra đợt rét ở miền Bắc hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ trung bình, nhưng lại có thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, nên từ ngày 24-2 tới nay, ở miền Bắc xảy ra tình trạng nhiệt độ giảm thấp, rét đậm diện rộng tại khu vực Đông Bắc bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định, đợt rét đậm này còn duy trì đến hết ngày 27-2, với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc bộ phổ biến khoảng 12-14 độ C, khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có nhiệt độ phổ biến khoảng 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

“Từ ngày 28-2, ở miền Bắc, nhiệt độ ban ngày có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C nhưng vẫn lạnh. Từ khoảng đêm 29-2 sang ngày 1-3, Bắc bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng”, ông Nguyễn Đức Hòa thông tin.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, thống kê từ năm 1991 đến nay, số đợt rét đậm, theo tiêu chí nhiệt độ trung bình ngày <=15 độ C, xảy ra 3 ngày liên tiếp trở lên tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và xuất hiện trong nửa cuối tháng 2 thì đến nay có 13 năm xảy ra, chiếm tần suất 40%.

Trong đó, có 2 năm xảy ra đợt rét đậm dài nhất là 6 ngày (tháng 2-1995 và tháng 2-2000). Thời kỳ từ năm 2017 đến 2021 không có đợt rét đậm nào trong nửa cuối tháng 2. Đến năm 2022 xảy ra rét đậm 4 ngày trong nửa cuối tháng 2.

VĂN PHÚC