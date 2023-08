Ùn ứ đăng ký sang tên, thu hồi biển số xe

Tại các điểm làm thủ tục, cán bộ nhận hồ sơ thu hồi, sang tên nhưng hẹn thời gian trả thẻ xe, thu hồi đều qua ngày 15-8 (ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực). Hiện có nhiều xe biển số đang 3, 4 số đang làm thủ tục sang tên vẫn giữ biển số cũ, nhưng nếu qua ngày 15-8 sẽ buộc phải bấm biển số 5 số mới. Tôi đang làm việc tại một cửa hàng mua bán xe nên rất nhiều người nhờ đi làm thủ tục thay, nhưng việc giải quyết rất chậm. Mặt khác, cổng dịch vụ công của Bộ Công an cũng “quá tải” nên xảy ra tình trạng đăng ký đưa thông tin lên nhưng truyền tải qua hệ thống đăng ký của công an cũng có khi mất vài tiếng đồng hồ mới có.

Trong khi đó, theo Thông tư 58/2020/TT-BCA đang có hiệu lực của Bộ Công an (quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), thời gian cấp đăng ký biển số xe đối với cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo thông tin từ Sở GTVT TPHCM, năm 2020, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 ô tô và 800 xe mô tô đăng ký mới. Hiện, TPHCM đang quản lý 8,7 triệu phương tiện, trong đó có hơn 850.000 ô tô và gần 7,8 triệu xe mô tô nên tình trạng ùn ứ, chờ đợi là điều rất dễ hiểu.