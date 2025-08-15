Ứng cứu kịp thời một tàu đánh cá bị chìm giữa biển

Trong lúc đánh cá, tàu cá của một ngư dân đã va vào đá ngầm chìm một phần giữa biển.

Clip: Lực lượng biên phòng và người dân ứng cứu tàu cá gặp nạn giữa biển

Ngày 15-8, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng Đồn Biên phòng An Hải (đóng trên địa bàn xã Ô Loan) và ngư dân vừa ứng cứu kịp thời một tàu đánh cá gặp nạn giữa biển.

Tàu cá của ông T. va vào đá ngầm bị chìm một phần giữa biển

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30, ngày 14-8, Đồn Biên phòng An Hải nhận được tin báo về việc tàu cá BĐ98470TS (công suất 942CV, dài 18,2m, hành nghề câu cá ngừ đại dương) do ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1985, trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) làm chủ, va vào đá ngầm và chìm một phần trên vùng biển thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, cách bờ biển khoảng 1 hải lý. Thời điểm bị nạn, trên tàu có 5 ngư dân.

Lực lượng biên phòng ứng cứu tàu cá gặp nạn giữa biển

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã huy động 1 phương tiện của ngư dân trên địa bàn cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn, triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ khắc phục sự cố và kịp thời động viên các ngư dân bị nạn.

Đến 14 giờ cùng ngày, đơn vị tiếp tục cử 1 phương tiện, 4 cán bộ chiến sĩ ra vị trí tàu cá bị nạn để tiếp tục hỗ trợ ngư dân kéo vớt phương tiện lên. Sau đó, tàu cá gặp nạn đã được cứu hộ, kéo về cảng Quy Nhơn để sửa chữa.

MAI CƯỜNG