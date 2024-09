Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM - chi nhánh quận Gò Vấp thông báo

Nguồn gốc nhà đất thuộc một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00559 QSDĐ/1 ngày 04 tháng 7 năm 2000 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Nguyễn Thị Hoàng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00563 QSDĐ/1 ngày 04 tháng 7 năm 2000 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Nguyễn Thị Xê và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00563 QSDĐ/1 ngày 04 tháng 7 năm 2000 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Nguyễn Thị Ê. Tuy nhiên các ông bà Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Xê, Nguyễn Thị Ê không giao nộp bản chính các giấy chứng nhận.

Sau thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày niêm yết thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 12, quận Gò Vấp và đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp mà không nhận được bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00559 QSDĐ/1 ngày 04 tháng 7 năm 2000 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Nguyễn Thị Hoàng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00563 QSDĐ/1 ngày 04 tháng 7 năm 2000 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Nguyễn Thị Xê và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00563 QSDĐ/1 ngày 04 tháng 7 năm 2000 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Nguyễn Thị Ê giao nộp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Gò Vấp sẽ tiến hành lập thủ tục chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành quyết định hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên và xem xét cấp Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Phương Thảo và chồng là ông Nguyễn Văn Bình theo hiện trạng sử dụng theo trình tự, thủ tục quy định.

BÌNH - THẢO