Bạn đọc H. Tài, 30 tuổi, Nam, TPHCM: Tôi bị đau họng thường xuyên, đi khám, bác sĩ chẩn đoán viêm Amiđan hốc mủ. Tôi chưa hiểu bệnh này là gì và có phải can thiệp thủ thuật gì không. Họng tôi thường bị vướng víu và có thể nhìn thấy mảng màu trắng ở họng.

ThS-BS-CKII Lê Nhật Vinh - Phụ trách khoa Liên Chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn:

Chào bạn H. Tài,

Viêm Amiđan hốc mủ là gì?

Viêm Amiđan hốc mủ là tình trạng khối Amiđan khẩu cái bị viêm nhiễm, có mủ màu trắng trong các hốc của Amidan. Viêm Amiđan hốc mủ có thể xuất hiện ở cả tình trạng viêm Amiđan cấp tính hoặc mãn tính, bất kỳ độ tuổi và đối tượng nào cũng có thể bị viêm Amiđan hốc mủ.

Triệu chứng viêm Amiđan hốc mủ

Viêm Amiđan hốc mủ có các triệu chứng rõ ràng như: sốt, đau và sưng tấy cổ họng, xuất hiện mủ, mảng trắng hoặc vàng trên các hốc Amiđan và có mùi hôi. Viêm Amiđan hốc mủ có thể dẫn đến áp xe Amiđan nếu tình trạng viêm lan đến các mô mềm gây: sốt, khó nuốt, đau họng, đau tai, khàn tiếng, Amiđan sưng to…

Biến chứng có thể xảy ra nếu không được điều trị sớm:

Dựa trên tình trạng thường xuyên bị đau họng, họng có cảm giác vướng víu và có thể nhìn thấy mảng màu trắng, đi khám và được chẩn đoán viêm Amiđan hốc mủ, bạn cần điều trị sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm hơn, bao gồm: viêm họng, viêm tai giữa, viêm xoang, khó thở, phù nề tay chân, viêm khớp, viêm cầu thận, nhiễm khuẩn máu…

Phương pháp điều trị

Tùy tình trạng cụ thể của người bị viêm Amiđan hốc mủ, bác sĩ chuyên khoa sẽ quyết định phương pháp điều trị phù hợp bằng nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật. Các phương pháp điều trị viêm Amiđan hốc mủ gồm:

- Điều trị nội khoa: Viêm Amiđan hốc mủ thường điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm, súc họng và các thuốc giảm triệu chứng theo liều lượng được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa.

- Can thiệp ngoại khoa: Nếu phương pháp điều trị nội khoa không đạt hiệu quả, viêm Amiđan hốc mủ tái phát nhiều lần, hoặc Amiđan phì đại gây ra hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định can thiệp ngoại khoa - phẫu thuật cắt Amiđan để điều trị dứt điểm bệnh lý.

Phẫu thuật cắt Amiđan điều trị viêm Amiđan hốc mủ là là phẫu thuật với thời gian thực hiện khoảng 30-60 phút, không gây nhiều đau đớn cho người bệnh. Các phương pháp đang được áp dụng hiện nay gồm: sóng cao tần, laser, dao mổ điện đều có độ hiệu quả cao. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đang sử dụng các phương tiện phẫu thuật như dao điện, coblator…

Lời khuyên dành từ bác sĩ Vinh dành cho bạn H. Tài là bạn nên nhanh chóng đến các chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tại các bệnh viện lớn, uy tín để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Nếu trường hợp đã điều trị bằng thuốc nhưng tình trạng viêm Amiđan hốc mủ không thuyên giảm, bạn có thể tìm hiểu phương pháp phẫu thuật cắt Amiđan để điều trị dứt điểm, cải thiện sức khỏe tổng thể và tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Bạn đọc có nhu cầu tư vấn về sức khỏe, cách phòng chống bệnh, đừng ngại gửi câu hỏi về Hộp thư tư vấn Alo Bác sĩ.

