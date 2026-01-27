Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Việt Nam giám sát dịch tễ từ cửa khẩu để phòng chống virus Nipah

SGGPO

Sáng nay 27-1, Bộ Y tế đã thông tin tới báo chí về tình hình dịch bệnh do virus Nipah gây ra tại một số nước và các biện pháp phòng chống tại Việt Nam.

NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

Virus Nipah Tây Bengal Dơi Nhựa cây Bệnh truyền nhiễm Lây truyền Nôn mửa Dịch tễ Vật phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn